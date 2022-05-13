В сборной России по футболу объяснили отказ от товарищеских матчей и сбора летом

Руководитель пресс-службы сборной России по футболу Самвел Авакян рассказал, почему было принято решение отказаться проводить товарищеские матчи и учебно-тренировочный сбор после завершения сезона-2021/22.

«Сезон был длинный. Игроки несколько лет в летний период не получали возможность отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. На текущий момент, когда у сборной России нет официальных матчей, было принято именно такое решение, оно мне кажется разумным», — цитирует Авакяна «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной Валерий Карпин решил не проводить матчи и сбор летом. Он отметил, что футболистам нужен отдых после тяжёлого сезона.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее Ринат Билялетдинов высказался об отказе сборной России проводить летний тренировочный сбор.