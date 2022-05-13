«Спартак» будет номинальным хозяином в финале КР по футболу с «Динамо»

По итогам жеребьёвки московский «Спартак» стал номинальным хозяином финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/22 против столичного «Динамо».

«Спартак» будет хозяином поля в финальном матче Кубка России. Игра пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнётся в 17:00 мск, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» (3:0). «Спартак» с таким же счётом обыграл красноярский «Енисей».

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года.

Ранее президент «Алании» заявил, что игроки подавлены после поражения от «Динамо».