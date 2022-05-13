Миронов: второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбрал ХК «Динамо»

Короткая ссылка
Защитник хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение продлить контракт со столичным клубом вместо перехода в другие команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Миронов: второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбрал ХК «Динамо»
  • РИА Новости

«Потому что хотел остаться в «Динамо». Это мой родной дом и тот клуб, который в меня поверил и воспитал, к тому же Москва — мой родной город. Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо», — цитирует Миронова «Чемпионат».

По его словам, хоккеист ждал от «Динамо» конкретного предложения, но при этом параллельно вёл переговоры с другими клубами лиги. Он также подчеркнул, что принимал решение после того, как получил предложение от московского клуба.

«И сейчас можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб», — заключил Миронов.

Напомним, что в Кубке Гагарина ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ. Серия завершилась со счётом 4-0 в пользу армейской команды.

Ранее «Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить