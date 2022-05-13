Миронов: второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбрал ХК «Динамо»

Защитник хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение продлить контракт со столичным клубом вместо перехода в другие команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Потому что хотел остаться в «Динамо». Это мой родной дом и тот клуб, который в меня поверил и воспитал, к тому же Москва — мой родной город. Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо», — цитирует Миронова «Чемпионат».

По его словам, хоккеист ждал от «Динамо» конкретного предложения, но при этом параллельно вёл переговоры с другими клубами лиги. Он также подчеркнул, что принимал решение после того, как получил предложение от московского клуба.

«И сейчас можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб», — заключил Миронов.

Напомним, что в Кубке Гагарина ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ. Серия завершилась со счётом 4-0 в пользу армейской команды.

Ранее «Динамо» обменяло Шипачёва и Войнова в «Ак Барс».