Семак — о новом контракте с «Зенитом»: подумаем с руководством о продолжении сотрудничества

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что состоится встреча с руководством петербургского клуба, где будет принято решение о возможном продолжении сотрудничества.
Семак — о новом контракте с «Зенитом»: подумаем с руководством о продолжении сотрудничества
  • РИА Новости

«Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений. Вопросы по поводу будущего Артёма Дзюбы также следует задавать руководству», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале.

Напомним, что в матче 27-го тура «Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что «Зенит» можно сравнить с мадридским «Реалом» образца середины прошлого века.

 

 

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