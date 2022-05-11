Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что «Зенит» можно сравнить с мадридским «Реалом» образца середины прошлого века.

«Я бы сравнил нынешний «Зенит» с мадридским «Реалом», который выигрывал пять Кубков чемпионов в конце 50-х годов прошлого столетия. Так что нынешний «Зенит», можно сказать, королевский футбольный клуб в современных российских реалиях», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его словам, «Зенит» в последние годы постоянно побеждает в Российской премьер-лиге, а борьба в чемпионате ведётся только за второе место между другими командами. Он также подчеркнул, что если легионеры уедут из России, то на петербургском клубе это не скажется.

«Клуб богатый, он может позволить иметь себе два полноценных состава и без легионеров», — заключил Тарпищев.

Напомним, что в матче 27-го тура «Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что под руководством главного тренера «Зенита» Сергея Семака клуб не развивается и стоит на месте.