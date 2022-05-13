Спиридонов отреагировал на расистский скандал в матче между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК»

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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал инцидент со словами главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал обезьяной кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК».
Спиридонов отреагировал на расистский скандал в матче между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК»
  • РИА Новости

«Конечно, тренер не прав в этом высказывании. Так нельзя. С другой стороны, Россия не играет в еврокубках. Никаких санкций, кроме внутренних, ждать не стоит. Публично извиниться в такой ситуации — это нормальная история», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, расизм недопустим и, несмотря на хорошие отношения с Воронковым, защищать его не собирается. Он также подчеркнул, что с тренера будет достаточно извинений и пару матчей дисквалификации.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, поделилась мнением, что Воронков должен извиниться за высказывание во время тайм-аута в финальном матче женской Суперлиги.

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