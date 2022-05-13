Роднина считает, что в российском спорте нет расизма

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, поделилась мнением, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться за высказывание во время тайм-аута в финальном матче женской Суперлиги, при этом вряд ли специалист имел в виду цвет кожи кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво.
Роднина считает, что в российском спорте нет расизма
  • РИА Новости

«Тренер должен уметь держать себя в руках. Понимаю, когда эмоции зашкаливают, но они профессионалы, должны понимать, что говорят. У нас все скандалы заканчиваются через пару дней: пошумели в газетах — и забыли», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что не знает, каким должно быть наказание для тренера, так как в каждой федерации свой регламент. По её мнению, тренер должен извиниться за свои высказывания.

«Я сейчас не защищаю человека, но не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. Что касается расовых вопросов, в российском спорте этого нет. Да, бывали выходки футбольных фанатов, но тренеры и игроки ведут себя корректно», — заключила Роднина.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

Ранее генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко заявила, что Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой екатеринбургской команды за слова про «обезьянку».

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