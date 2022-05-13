Канчельскис: забудьте лет на 30, что сборная России будет где-то играть

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который принял решение не проводить сборы и матчи в летнее межсезонье.
Канчельскис: забудьте лет на 30, что сборная России будет где-то играть
  • РИА Новости

«А какой смысл? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По словам Канчельскиса, ФИФА и УЕФА своими решениями «убили сборную России».

«Мы попали в бездну», — добавил он.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался о решении Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить