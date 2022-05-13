Канчельскис: забудьте лет на 30, что сборная России будет где-то играть
- РИА Новости
«А какой смысл? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла», — цитирует Канчельскиса Sport24.
По словам Канчельскиса, ФИФА и УЕФА своими решениями «убили сборную России».
«Мы попали в бездну», — добавил он.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.
Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался о решении Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона.