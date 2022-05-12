Кавазашвили отреагировал на решение сборной России не проводить летний тренировочный сбор

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зачем деньги тратить на вызов, подготовку, устраивать контрольный матч с какой-нибудь азиатской страной. С целью экономии денег, возможно, руководство право», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поддержал решение Карпина не проводить матчи и сбор по окончании сезона в РПЛ.