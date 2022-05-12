Комбаров поддержал решение сборной России не проводить матчи и сбор летом
- РИА Новости
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«Первый раз об этом слышу. Тяжело как-то это комментировать, могу только одно сказать: если не будут проводить, значит, они всё рассчитали и посчитали это нецелесообразным», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
Напомним, 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
В марте подопечные Валерия Карпина из-за санкций ФИФА не приняли участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, Россия лишилась шанса выступить на мундиале.
Ранее Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом.