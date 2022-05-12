Тарханов считает, что Черчесову не будет интересно в РПЛ

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об успехах Станислава Черчесова в роли главного тренера венгерского «Ференцвароша».
Тарханов считает, что Черчесову не будет интересно в РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Ференцварош» всё время был в лидерах, поэтому естественно, что они выиграли чемпионат и Кубок Венгрии. Думаю, что сейчас интереса у Черчесова к РПЛ нет, потому что мы не играем в Европе, а «Ференцварош» — в Европе», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днём».

Под руководством российского специалиста венгерский клуб оформил золотой дубль, победив в Кубке Венгрии и чемпионате страны. 

58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Ранее бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.

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