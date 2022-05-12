Лещук заявил, что не хочет покидать московское «Динамо»

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о планах на ближайшее будущее.
Лещук заявил, что не хочет покидать московское «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я в «Динамо» с девяти лет. Вырос на «Динамо», так что это была судьба. И никогда не хотел покидать команду. Когда мне было лет 11—12, к отцу подошёл Дасаев, его кумир, и пригласил меня в «Спартак». Отец был очень горд. Спросил у меня: «Что скажешь? Против тебя не пойду». Я сказал, что останусь в «Динамо», — цитирует футболиста Sport24.

Лещук является воспитанником клубной академии «Динамо».

26-летний российский футболист впервые сыграл за основной состав бело-голубых в мае 2017 года.

Голкипер в сезоне-2021/22 в восьми матчах шесть раз отыграл на ноль.

«Динамо» с 52 очками делит второе-третье места в турнирной таблице Российской премьер-лиги с «Сочи». «Зенит» (64 очка) досрочно одержал победу в чемпионате.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч между «Динамо» и «Спартаком» в финале Кубка России будет историческим.

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