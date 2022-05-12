Губерниев: матч между «Динамо» и «Спартаком» в финале Кубка России будет историческим

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России.

«Ждали этот финал 72 года. Ловчев родился, когда последний раз в финале играли «Динамо» со «Спартаком». Будет исторический финал. Я очень рад, что интерес к Кубку невероятно вырос», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, если красно-белые не обыграют «Динамо», то об участии команды в финале Кубка никто не вспомнит.

«Поэтому «Спартаку» нужно брать трофей, но и бело-голубые тоже выигрывали бог знает когда. Будет великий матч», — добавил Губерниев.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее известный тренер Александр Тарханов назвал фаворита финального матча Кубка России.

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