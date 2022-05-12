Тарханов назвал фаворита Кубка России по футболу

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о финальных матчах Кубка России по футболу.

«В финале буду болеть за «Спартак». Пожелаю, чтобы они выиграли. Хотя «Динамо» мне нравится, но у них есть регресс в игре», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

По его словам, команда бело-голубых молодая и огромную роль в стремлении к чемпионству имеет психология, которая опытным игрокам играет на пользу, а неопытным — в минус.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани высказался о ситуации с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева.