Тарханов назвал фаворита Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о финальных матчах Кубка России по футболу.

«В финале буду болеть за «Спартак». Пожелаю, чтобы они выиграли. Хотя «Динамо» мне нравится, но у них есть регресс в игре», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

По его словам, команда бело-голубых молодая и огромную роль в стремлении к чемпионству имеет психология, которая опытным игрокам играет на пользу, а неопытным — в минус.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее спортивный директор красно-белых Лука Каттани высказался о ситуации с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить