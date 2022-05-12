В «Спартаке» рассказали о будущем Бакаева в клубе

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о ситуации с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Я хочу, чтобы вся команда была сосредоточена только на игре. Придёт момент — мы обязательно поговорим о контракте. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и матчах», — цитирует Каттани «Чемпионат».

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах. 

Ранее Каттани сообщил, что красно-белые выкупят полузащитника Мартинса Перейру у «Янг Бойз».

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