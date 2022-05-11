Ваноли высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу команды над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России по футболу.

«Мы очень хотели выйти в финал, очень важный матч. Сегодня результат был важнее самой игры. Очень нужная победа для игроков, клуба и болельщиков», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

По его словам, красно-белые играли очень медленно в первом тайме и не видели партнёров в лучшей позиции для передачи мяча.

«Во втором тайме перестроились на пять защитников и добились нужного результата», — добавил Ваноли.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера отреагировал на победу команды в полуфинале КР.