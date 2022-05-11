Каррера: у «Спартака» есть силы победить «Динамо» в финале Кубка России
- РИА Новости
«С «Енисеем» у «Спартака» была очень сложная игра! У красно-белых есть силы и достаточно качественных игроков, чтобы победить «Динамо» в финале!» — цитирует Карреру «Чемпионат».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.
В финале Кубка России «Спартак» встретится с бело-голубыми. Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».
Ранее главный тренер «Енисея» Александр Алфёров прокомментировал поражение команды в полуфинале КР.