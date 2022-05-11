Каррера: у «Спартака» есть силы победить «Динамо» в финале Кубка России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу команды над «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России.

«С «Енисеем» у «Спартака» была очень сложная игра! У красно-белых есть силы и достаточно качественных игроков, чтобы победить «Динамо» в финале!» — цитирует Карреру «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

В финале Кубка России «Спартак» встретится с бело-голубыми. Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее главный тренер «Енисея» Александр Алфёров прокомментировал поражение команды в полуфинале КР.