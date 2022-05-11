Главный тренер «Енисея»: мы старались играть первым номером в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Енисея» Александр Алфёров прокомментировал поражение от московского «Спартака» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, при этом показывая хорошую игру. К сожалению, нам не хватило остроты в завершающей фазе, не смогли реализовать наши моменты. Мы старались играть первым номером», — цитирует Алфёрова Sport24.

По его словам, «Спартак» является командой высокого класса, но если красноярский клуб хочет чего-то достичь, то должен играть в свой футбол, а не сидеть в обороне.

«Красно-белые занимают сейчас не своё место, должны быть чуть выше. Думаю, они к нам готовились, использовали свободные зоны. А мы не отходили от своей игры», — добавил Алфёров.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

В финале Кубка России красно-белые встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака».