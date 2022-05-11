Черчесов оформил золотой дубль вместе с «Ференцварошем»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оформил золотой дубль вместе с командой, победив в Кубке Венгрии и в чемпионате страны.
Черчесов оформил золотой дубль вместе с «Ференцварошем»
  • Gettyimages.ru

«Ференцварош» разгромил «Пакш» в финале Кубка Венгрии (3:0). В матче отличились Кристоффер Закариассен (16-я минута) и Франк Баоли (83-я, 86-я).

24 апреля команда Станислава Черчесова обыграла «Уйпешт» (2:1) и досрочно стала чемпионом страны. Это произошло в 33-й раз в истории клуба.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Ранее бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.

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