Черчесов оформил золотой дубль вместе с «Ференцварошем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оформил золотой дубль вместе с командой, победив в Кубке Венгрии и в чемпионате страны.

«Ференцварош» разгромил «Пакш» в финале Кубка Венгрии (3:0). В матче отличились Кристоффер Закариассен (16-я минута) и Франк Баоли (83-я, 86-я).

24 апреля команда Станислава Черчесова обыграла «Уйпешт» (2:1) и досрочно стала чемпионом страны. Это произошло в 33-й раз в истории клуба.

58-летний российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Ранее бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера призвал россиян гордиться успехами Черчесова в чемпионате Венгрии.