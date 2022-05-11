В «Спартаке» рассказали о планах сотрудничества с блогерами

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о возможном сотрудничестве с блогерской командой «Амкал».

«Планируются ли какие-то проекты с «Амкалом»? Был план, в том числе и с той командой, о которой вы сказали. Надеюсь, эти планы воплотятся в жизнь», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

По его словам, взаимодействие во многом будет зависеть от партнёров и коммерческого департамента «Спартака». Он подчеркнул, что хотелось бы от сотрудничества не только рекламы для «Амкала», но и чтобы московский клуб чувствовал себя хорошо.

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 37 очков. При этом команда дошла до полуфинала Кубка России в нынешнем сезоне.

15 мая «Спартак» сыграет с «Зенитом» в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин положительно оценил деятельность Леонида Федуна в качестве владельца «Спартака».