Сёмин положительно оценил деятельность Федуна в качестве владельца «Спартака»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.
Сёмин положительно оценил деятельность Федуна в качестве владельца «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Отношусь очень положительно. Потому что Федун — хозяин клуба и вкладывает в него свои деньги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было. Имидж клуба Федун держит. Никогда негатива в этом плане у игроков не было. Всё время слышно: надо, мол, чтобы он продал «Спартак». Так купите», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, очень сложно найти человека, который бы ежегодно тратил на команду €100 млн, а также построил бы для клуба академию, стадион и музей. Специалист также считает, что именно такие люди, как Федун, и развивают футбол. При этом тренер понимает, что красно-белые должны чаще выигрывать золотые медали, чем раз в 20 лет.

«Но в том, что нет результата, в первую очередь, как мне кажется, виновато окружение Федуна. Сам он создаёт все объективные возможности для того, чтобы он был намного лучше», — добавил Сёмин.

За два тура до окончания чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 37 очков. При этом команда дошла до полуфинала Кубка России в нынешнем сезоне.

Ранее экс-президент РФС Вячеслав Колосков назвал Сёмина выдающейся личностью для советского и российского футбола.

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