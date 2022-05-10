Степашин назвал «Аланию» отличной командой после матча с «Динамо»

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на победу над владикавказской «Аланией» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.
Степашин назвал «Аланию» отличной командой после матча с «Динамо»
  • РИА Новости

«Алания» — отличная команда, но «Динамо» лучше. Хорошая игра», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Отличились же Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

«Динамо» стало первым финалистом Кубка России сезона-2021/2022. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал Кубка России.

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