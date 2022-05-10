Степашин назвал «Аланию» отличной командой после матча с «Динамо»
- РИА Новости
«Алания» — отличная команда, но «Динамо» лучше. Хорошая игра», — цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Отличились же Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
«Динамо» стало первым финалистом Кубка России сезона-2021/2022. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».
Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал Кубка России.