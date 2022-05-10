RMC Sport: футболиста «Лиона» выгнали из команды из-за приступа метеоризма

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Защитника французского «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после того, как он испортил воздух в раздевалке команды.
RMC Sport: футболиста «Лиона» выгнали из команды из-за приступа метеоризма
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание RMC Sport, у 34-летнего бразильского игрока начался приступ метеоризма после того, как «Лион» уступил «Анже» в матче Лиги 1. Кроме того, Марсело смеялся во время речи капитана команды, что также могло повлиять на решение клуба.

Во встрече с «Анже» бразилец забил в свои ворота, а после игры директор клуба пришёл в ярость и отстранил футболиста от тренировок, позже контракт был расторгнут.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. С тех пор он провёл в составе семикратных чемпионов Франции 167 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее известный блогер рассказал, как иранскому нападающему Сердару Азмуну по звонку сделали паспорт для участия в матче со «Спартаком» во время выступлений за «Зенит».

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