RMC Sport: футболиста «Лиона» выгнали из команды из-за приступа метеоризма

Защитника французского «Лиона» Марсело Фильо выгнали из клуба после того, как он испортил воздух в раздевалке команды.

Как сообщает издание RMC Sport, у 34-летнего бразильского игрока начался приступ метеоризма после того, как «Лион» уступил «Анже» в матче Лиги 1. Кроме того, Марсело смеялся во время речи капитана команды, что также могло повлиять на решение клуба.

Во встрече с «Анже» бразилец забил в свои ворота, а после игры директор клуба пришёл в ярость и отстранил футболиста от тренировок, позже контракт был расторгнут.

Марсело выступал за «Лион» с 2017 года. С тех пор он провёл в составе семикратных чемпионов Франции 167 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

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