Бышовец: по составу «Сочи» не уступает топ-клубам РПЛ
- РИА Новости
«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.
Он также отметил, что в команде собраны очень хорошие футболисты, которые способны изменить ритм игры в любой момент.
«Сочи» (52 очка) занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо» по дополнительным показателям.
Черноморская команда примет на своём поле «Нижний Новгород» 13 мая. Начало — в 19:00 мск.
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали РПЛ сезона-2021/22.