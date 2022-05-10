Бышовец: по составу «Сочи» не уступает топ-клубам РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец, объяснил с чем связан успех «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Он также отметил, что в команде собраны очень хорошие футболисты, которые способны изменить ритм игры в любой момент.

«Сочи» (52 очка) занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо» по дополнительным показателям.

Черноморская команда примет на своём поле «Нижний Новгород» 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали РПЛ сезона-2021/22.