Бышовец: по составу «Сочи» не уступает топ-клубам РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец, объяснил с чем связан успех «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бышовец: по составу «Сочи» не уступает топ-клубам РПЛ
  • РИА Новости

«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Он также отметил, что в команде собраны очень хорошие футболисты, которые способны изменить ритм игры в любой момент.

«Сочи» (52 очка) занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая «Динамо» по дополнительным показателям.

Черноморская команда примет на своём поле «Нижний Новгород» 13 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением, что столичное «Динамо» и «Сочи» заслужили медали РПЛ сезона-2021/22.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить