Губерниев: не жду рациональных выводов УЕФА по матчу Украина — Россия в мини-футболе
- РИА Новости
«Ну, продолжат — молодцы. Единственное — я бы не стал ждать рациональных выводов. Они скорее будут эмоциональными», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
4 февраля россияне обыграли украинцев со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, организатором пришлось включить интершум. После встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела матча России и Украины.