Губерниев: не жду рациональных выводов УЕФА по матчу Украина — Россия в мини-футболе

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина (3:2).
Губерниев: не жду рациональных выводов УЕФА по матчу Украина — Россия в мини-футболе
  • РИА Новости

«Ну, продолжат — молодцы. Единственное — я бы не стал ждать рациональных выводов. Они скорее будут эмоциональными», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

4 февраля россияне обыграли украинцев со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, организатором пришлось включить интершум. После встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела матча России и Украины. 

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