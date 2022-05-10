Губерниев: не жду рациональных выводов УЕФА по матчу Украина — Россия в мини-футболе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина (3:2).

«Ну, продолжат — молодцы. Единственное — я бы не стал ждать рациональных выводов. Они скорее будут эмоциональными», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

4 февраля россияне обыграли украинцев со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки, организатором пришлось включить интершум. После встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за поведения фанатов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела матча России и Украины.