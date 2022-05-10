В Госдуме потребовали от УЕФА решение по делу матча Россия — Украина в мини-футболе

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретились сборные России и Украины (3:2).

«В регламенте чётко прописаны наказания, которые обязаны применить против выходок подобного рода. Непонятно, почему дисциплинарная комиссия до сих пор не вынесла своё решение. Мы надеемся, что для всех правила будут едины», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, УЕФА обязан закрыть от политических актов свои площадки, а наказание для всех должно быть едино. Он подчеркнул, что если это не будет сделано, то необходимо сразу подавать в суд на нарушителей и организацию, которая должна регламентировать порядок на спортивных мероприятиях.

«Если украинские болельщики и футболисты пытаются делать из себя мучеников, то это не про футбол», — заключил Свищёв.

Напомним, что 4 февраля в Нидерландах украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Александера Чеферина об отстранении российских спортсменов.