Чендлер не ожидал, что нокаутирует Фергюсона фронт-киком
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«Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать. Была неудобная дистанция, и я просто решил ударить ногой по корпусу. Затем я увидел, как он рухнул. Когда я нанёс удар, меня стали переполнять эмоции», — приводит слова Чендлера Sports Illustrated.
36-летний боец также пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления.
Напомним, что на UFC 274 38-летний боец во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте, после чего был доставлен в больницу.
Ранее Чендлер заявил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой.