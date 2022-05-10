Чендлер не ожидал, что нокаутирует Фергюсона фронт-киком

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Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер поделился эмоциями после победы в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Чендлер не ожидал, что нокаутирует Фергюсона фронт-киком
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«Этот фронт-кик был полной противоположностью тому, что я хотел сделать. Была неудобная дистанция, и я просто решил ударить ногой по корпусу. Затем я увидел, как он рухнул. Когда я нанёс удар, меня стали переполнять эмоции», — приводит слова Чендлера Sports Illustrated.

36-летний боец также пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления.

Напомним, что на UFC 274 38-летний боец во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте, после чего был доставлен в больницу.

Ранее Чендлер заявил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой.

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