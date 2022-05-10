Силкин: если «Динамо» недооценит «Аланию», то могут возникнуть проблемы в полуфинале КР

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча команды с «Аланией» в полуфинале Кубка России.
Силкин: если «Динамо» недооценит «Аланию», то могут возникнуть проблемы в полуфинале КР
  • globallookpress.com

«Это кубковая игра: всё, что угодно, может быть. Если «Динамо» чуть недооценит «Аланию», по каким-то причинам будет играть не в полную силу, то могут возникнуть проблемы», — цитирует Силкина «Чемпионат».

По его словам, владикавказский клуб неслучайно добрался до полуфинала Кубка России. Он отметил, что тренерский штаб бело-голубых постарается успокоить команду перед финальным матчем.

В полуфинальных встречах КР московский клуб сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу.

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