Силкин: если «Динамо» недооценит «Аланию», то могут возникнуть проблемы в полуфинале КР

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча команды с «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«Это кубковая игра: всё, что угодно, может быть. Если «Динамо» чуть недооценит «Аланию», по каким-то причинам будет играть не в полную силу, то могут возникнуть проблемы», — цитирует Силкина «Чемпионат».

По его словам, владикавказский клуб неслучайно добрался до полуфинала Кубка России. Он отметил, что тренерский штаб бело-голубых постарается успокоить команду перед финальным матчем.

В полуфинальных встречах КР московский клуб сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу.