46-летняя Чусовитина приняла решение выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

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Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина сообщила о том, что планирует участвовать в летних Играх-2024 в Париже.
46-летняя Чусовитина приняла решение выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
  • РИА Новости

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр также буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024», — цитирует Чусовитину пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Напомним, что в 2021 году после Олимпиады в Токио гимнастка объявила о завершении карьеры, но в октябре сообщила о возобновлении тренировок. На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе 46-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 13,433 балла.

Чусовитина является самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что участница трёх Олимпиад Анастасия Близнюк намерена выступить на четвёртых для себя Играх — в 2024 году в Париже.

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