Гимнастка Близнюк намерена выступить на четвёртой Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что участница трёх Олимпиад Анастасия Близнюк намерена выступить на четвёртых для себя Играх — в 2024 году в Париже.

«Её отъезд в Китай не означает, что она завершила карьеру. Настя сейчас залечивает травму, ей требуется немного отдохнуть, чтобы всё зажило. И она собирается возвращаться на четвёртую для себя Олимпиаду, если та состоится для нашей страны», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Близнюк является единственной гимнасткой, сумевшей выиграть медали на трёх Олимпиадах. В 2012 и 2016 годах на Играх, проходивших в Лондоне и Рио-де-Жанейро, спортсменка в групповых упражнениях завоевала золотые медали. В Токио-2020 Близнюк стала второй, завоевав серебро.

В настоящее время испанская спортсменка Альмудена Сид Тостадо считается единственной представительницей художественной гимнастики, которая принимала участие в четырёх Олимпийских играх.

Ранее Винер-Усманова заявила, что не видит смысла в переходе ассоциации в Азиатский гимнастический союз.