Sky Sport: нападающий «Ливерпуля» Мане может продолжить карьеру в «Баварии»
- AP
Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич на прошедших выходных встретился с агентом 30-летнего Мане, сообщает Sky Sport.
Отмечается, что контракт сенегальца с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года и переговоров о его продлении пока не было.
Мане перешёл в английский клуб в 2016 году. В сезоне-2021/22 в 44 матчах за красных футболист забил 20 мячей.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.