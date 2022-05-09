Sky Sport: нападающий «Ливерпуля» Мане может продолжить карьеру в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане.

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич на прошедших выходных встретился с агентом 30-летнего Мане, сообщает Sky Sport.

Отмечается, что контракт сенегальца с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года и переговоров о его продлении пока не было.

Мане перешёл в английский клуб в 2016 году. В сезоне-2021/22 в 44 матчах за красных футболист забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.