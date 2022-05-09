Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери и вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Россиянин допустил две двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из восьми и пять раз подал навылет. Цеппьери сделал шесть эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух и не допустил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.