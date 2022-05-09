Кудерметова не вышла во второй круг теннисного турнира WTA в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Александры Саснович из Белоруссии в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Российская теннисистка допустила шесть двойных ошибок, восемь раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт. Саснович сделала один эйс, реализовала три брейк-пойнта из девяти и допустила пять двойных ошибок.

В следующем раунде представительница Белоруссии сыграет с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг турнира WTA в Риме.