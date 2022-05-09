Батыршина — о санкциях МИД Латвии против Винер-Усмановой: такими запретами они ничего не добьются
- РИА Новости
«Это просто такой демонстративный шаг от Латвии, да ещё и 9 мая. Такими запретами они ничего не добьются. Уверена, что Ирине Александровне всё равно на такие запреты и она даже не расстроилась. Она знает своё дело, девочки продолжают тренироваться», — цитирует Батыршину «Матч ТВ».
Глава МИД прибалтийской страны Эдгар Ринкевичс на своей странице в социальных сетях заявил, что Винер-Усмановой запретили въезд в Латвию на основании иммиграционного закона.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство.