Силкин считает, что «Динамо» придётся непросто в полуфинальном матче Кубка России
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«Это кубковая игра, она будет непростая с учётом того, что «Алания» так далеко вышла и прошла «Зенит». Недооценки со стороны «Динамо» быть не может, а с учётом того, что москвичи в трёх последних матчах проиграли, им деваться некуда, надо перед своими болельщиками что-то показать, поэтому мотивация у них будет хорошая», — приводит слова Силкина ТАСС.
По его словам, владикавказский клуб играет в атакующий и смелый футбол и бело-голубым отступать некуда. Он добавил, что болельщики столичного клуба не поймут, если «Динамо» проиграет «Алании».
В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.
«Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.
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