Силкин считает, что «Динамо» придётся непросто в полуфинальном матче Кубка России

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что полуфинальный матч Кубка России по футболу с владикавказской «Аланией» будет трудным для бело-голубых.
Силкин считает, что «Динамо» придётся непросто в полуфинальном матче Кубка России
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«Это кубковая игра, она будет непростая с учётом того, что «Алания» так далеко вышла и прошла «Зенит». Недооценки со стороны «Динамо» быть не может, а с учётом того, что москвичи в трёх последних матчах проиграли, им деваться некуда, надо перед своими болельщиками что-то показать, поэтому мотивация у них будет хорошая», — приводит слова Силкина ТАСС.

По его словам, владикавказский клуб играет в атакующий и смелый футбол и бело-голубым отступать некуда. Он добавил, что болельщики столичного клуба не поймут, если «Динамо» проиграет «Алании».

В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

«Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу.

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