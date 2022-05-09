Выборы президента ФИДЕ состоятся в августе в индийском Ченнаи

Выборы президента и вице-президента Международной федерации шахмат пройдут на заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ.

Конгресс ФИДЕ пройдёт с 31 июля по 9 августа в индийском городе Ченнаи. В его рамках состоится заседание генеральной ассамблеи (7—8 августа). Заявки на участие в выборах должны быть поданы не позднее 7 июня, сообщает пресс-служба федерации.

Действующим президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он был избран на этот пост в октябре 2018 года.

Напомним, что ФИДЕ отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские спортсмены могут выступать под флагом организации.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об отношении к Дворковичу.