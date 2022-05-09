Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР
  • Gettyimages.ru
  • © Mateo Villalba/Quality Sport Images

24-летний москвич вышел на четвёртое место. Он опередил соотечественника Даниила Медведева, который опустился на пятую строчку.

Россиянин Карен Хачанов занимает 30-е место, Аслан Карацев — 50-е.

Лидером чемпионской гонки является испанец Рафаэль Надаль. На вторую строчку поднялся его соотечественник Карлос Алькарас, который выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде. На третье место опустился Стефанос Циципас из Греции.

Ранее сообщалось, что Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить