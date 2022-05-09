Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР

Россиянин Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге поднялся на четвёртое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

24-летний москвич вышел на четвёртое место. Он опередил соотечественника Даниила Медведева, который опустился на пятую строчку.

Россиянин Карен Хачанов занимает 30-е место, Аслан Карацев — 50-е.

Лидером чемпионской гонки является испанец Рафаэль Надаль. На вторую строчку поднялся его соотечественник Карлос Алькарас, который выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде. На третье место опустился Стефанос Циципас из Греции.

Ранее сообщалось, что Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.