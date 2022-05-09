Рублёв опередил Медведева в чемпионской гонке АТР
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24-летний москвич вышел на четвёртое место. Он опередил соотечественника Даниила Медведева, который опустился на пятую строчку.
Россиянин Карен Хачанов занимает 30-е место, Аслан Карацев — 50-е.
Лидером чемпионской гонки является испанец Рафаэль Надаль. На вторую строчку поднялся его соотечественник Карлос Алькарас, который выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде. На третье место опустился Стефанос Циципас из Греции.
Ранее сообщалось, что Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.