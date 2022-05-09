Рублёв поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублёв улучшил свои позиции в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

24-летний москвич переместился с восьмого на седьмое место в списке лучших теннисистов планеты.

Рублёв на прошлой неделе дошёл до четвертьфинала представительного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Серб Новак Джокович по-прежнему лидирует в рейтинге. На втором месте идёт россиянин Даниил Медведев, на третьем — Александр Зверев из Германии. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 24-е место, Аслан Карацев опустился на 35-е.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас победил Зверева и выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде.