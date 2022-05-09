Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 7:3 в пользу команды Джона Купера.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Стивен Стэмкос (1'), Пьер-Эдуар Белльмар (6'), Пэт Марун (8'), Росс Колтон (24', 58'), Кори Перри (26') и Ондржей Палат (55'). У «Лифс» отличились Вильям Нюландер (43', 53') и Джейк Маззин (56').

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил две результативные передачи. Его одноклубник защитник Михаил Сергачёв сделал один голевой пас. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.

Пятый матч пройдёт 11 мая.

Ранее сообщалось, что пас Владислава Наместникова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в матче плей-офф НХЛ.