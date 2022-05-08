Тренер «Уфы» Стукалов верит, что команда может остаться в РПЛ

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил шансы команды остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) за два тура до окончания сезона.
Тренер «Уфы» Стукалов верит, что команда может остаться в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пацаны стараются. У нас ещё есть шансы. Может быть любая ситуация. Когда будет всё — тогда всё. А сейчас всё может измениться», — приводит слова Стукалова пресс-служба уфимского клуба.

Он отметил, что далее его подопечным предстоит сыграть с тульским «Арсеналом», который тоже борется за выживание. При этом специалист предпочёл бы играть в последних турах с соперником из верхней половины или середины турнирной таблицы.

«Потому что здесь все боятся ошибку допустить», — подчеркнул тренер.

В 28-м туре «Уфа» на своём поле сыграла вничью с «Ростовом» со счётом 0:0. Башкирский коллектив занимает 15 место в таблице РПЛ с 24 очками. Выше, в зоне стыков, находятся «Рубин» (29) и «Урал» (27).

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал матч с «Уфой».

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