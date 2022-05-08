Карпин высказался о ничейном результате встречи с «Уфой»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Не понравились некоторые моменты. В целом матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».
По его мнению, нереализованный пенальти в начале встречи не повлиял на дальнейшую игру ростовской команды.
«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 24 очками — на 15-й строчке.
Ранее Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.