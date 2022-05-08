Карпин высказался о ничейном результате встречи с «Уфой»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал матч с «Уфой» (0:0) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин высказался о ничейном результате встречи с «Уфой»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не понравились некоторые моменты. В целом матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

По его мнению, нереализованный пенальти в начале встречи не повлиял на дальнейшую игру ростовской команды.

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает десятое место в турнирной таблице. «Уфа» с 24 очками — на 15-й строчке.

Ранее Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

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