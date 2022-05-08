«РБ Спорт»: генеральный директор «Ахмата» может сменить Хачатурянца на посту главы РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров может стать новым президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае отставки Ашота Хачатурянца.

«Если Хачатурянц примет решение уйти, большая группа клубов выдвинет на пост главы лиги Айдамирова», — сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что Российский футбольный союз может выдвинуть кандидатуру генерального секретаря организации Александра Алаева.

Хачатурянц в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы РПЛ по завершении сезона.