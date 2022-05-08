«Чемпионат»: Хачатурянц принял решение покинуть пост главы РПЛ по окончании сезона-2021/22

Короткая ссылка
Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ) по завершении сезона.
«Чемпионат»: Хачатурянц принял решение покинуть пост главы РПЛ по окончании сезона-2021/22
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Ашот Хачатурянц не видит для себя будущего в статусе главы РПЛ, но с большой долей вероятности продолжит заниматься вопросами судейства в чемпионате России, так как для него это является важным моментом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Специалист в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что арбитр Алексей Матюнин в письме президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову предложил проверить главу РПЛ на полиграфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить