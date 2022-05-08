«Чемпионат»: Хачатурянц принял решение покинуть пост главы РПЛ по окончании сезона-2021/22

Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ) по завершении сезона.

Ашот Хачатурянц не видит для себя будущего в статусе главы РПЛ, но с большой долей вероятности продолжит заниматься вопросами судейства в чемпионате России, так как для него это является важным моментом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Специалист в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что арбитр Алексей Матюнин в письме президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову предложил проверить главу РПЛ на полиграфе.