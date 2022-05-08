Агент Языджи: Юсуф испытывает боль из-за отёка спины и не может быть полезен на 100%

Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал состояние своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Отёк спины Юсуфа ещё не прошёл, он всё ещё испытывает боли, из-за чего не может быть эффективен на 100%», — цитирует Чебеджи ТАСС.

Агент подчеркнул, что Языджи сожалеет и приносит извинения болельщикам ЦСКА, так как фанаты заслуживают лучшего.

«Надеюсь, болельщики продолжат наблюдать за настоящим Юсуфом, когда боль пройдёт» — заключил Чебеджи.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о выкупе контракта Языджи.