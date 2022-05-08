Агент Вагнера Лава не исключает возможности возвращения форварда в ЦСКА

Представитель нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном возвращении бразильца в московский ЦСКА.

«На самом деле, мы ещё не знаем, но нельзя ничего исключать. Давайте подождём конца сезона, чтобы узнать, какой следующий пункт футбольной судьбы у Вагнера», — приводит слова Феррейры Sport24.

В нынешнем сезоне Вагнер Лав провёл за «Мидтьюлланд» десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. 37-летний бразилец уже выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012-й и в 2013 году. С армейцами он три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль выразил желание остаться в московском клубе после окончания арендного соглашения.