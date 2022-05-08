Альварес: я определённо не проиграл бой с Биволом

Мексиканец Сауль Альварес не согласился с тем, что потерпел поражение от российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

«Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определённо не проиграл. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо. Может быть, вес стал для меня небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на 100% во время поединка», — приводит слова Альвареса DANZ.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал победу Бивола над Альваресом.