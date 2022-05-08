Родич — о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»: вышлем за ним самолёт в Петербург

Бывший сербский защитник «Зенита» Милан Родич, поделился мнением о возможном приходе в «Црвену Звезду» Артёма Дзюбы.

«Если он захочет оказаться в нашей команде, нам это было бы очень приятно. Сразу же самолёт за ним вышлем в Петербург. А если серьёзно — Артём очень хороший футболист и очень хороший человек. Считаю, он может серьёзно помочь нам как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», — приводит слова Родича «Матч ТВ».

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 247 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак заявил, что ситуация с будущим Дзюбы в «Зените» разрешится в ближайшее время.