Наумов: «Локомотив» не выпустит «Рубин» из зоны стыковых матчей

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры с «Рубином» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» не выпустит «Рубин» из зоны стыковых матчей. Два поражения подряд — не очень хорошо для железнодорожников. К сожалению, у «Рубина» всё валится из рук. Думаю, будет поражение казанцев с разницей в один-два мяча», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Он также считает, что несмотря на то, что Леонид Слуцкий опытный тренер, «Рубин» вряд ли сможет составить конкуренцию железнодорожникам в предстоящей игре.

«Локомотив» (41 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (29) идёт на 13-й строчке.

Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится 8 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».