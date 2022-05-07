Слуцкий — о матче с «Локомотивом»: постараемся доказать свою конкурентоспособность

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Слуцкий — о матче с «Локомотивом»: постараемся доказать свою конкурентоспособность
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Локомотив» очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда всё стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Тренер команды из столицы Татарстана опасается, что его подопечные не успели прийти в себя после крупного поражения от «Сочи» (0:6). Слуцкий дал понять, что после подобных серьёзных неудач всегда появляется риск «свалиться в яму».

«Мы постараемся этого не допустить и показать, что всё-таки мы конкурентоспособны», — заключил он.

Матч «Локомотив» — «Рубин» пройдёт 8 мая в Москве. Игра начнётся в 19:00 мск.

«Рубин» (29 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанский клуб рискует по итогам сезона-2021/22 покинуть элитный дивизион. «Локомотив» (41) располагается на шестой позиции.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что столичная команда должна обыграть казанский «Рубин» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

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