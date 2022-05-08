Масалитин: лучше всего к игре ЦСКА против «Сочи» подходит слово «безнадёга»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение московской команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучше всего к игре ЦСКА сегодня подходит слово «безнадёга». Если у тебя игра в первом тайме не задалась, ты в перерыве должен что-то менять, проводить замены. Защитники не могут начать атаку, в середине поля открываний нет. Мяч вперед просто не доставляется. Надо же делать выводы», — приводит слова Масалитина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не понимает, почему бразильский футболист Бруно Фукс не выходит на поле. По мнению Масалитина, этот игрок мог умело разгонять атаки армейской команды.

«Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Команда Владимира Федотова (52 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему на второй позиции «Динамо» (52) лишь по дополнительным показателям. Армейский клуб (47) находится на четвёртой строчке.

Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал победу над ЦСКА.